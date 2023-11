Gran Turismo 7 si aggiorna con l'Update 1.41, vediamo i miglioramenti applicati

Per quanto riguarda i miglioramenti ai World Circuit , la patch 1.41 ripara un problema che emergeva con la gestione dei punti performance, che a quanto pare non corrispondevano alle caratteristiche previste nelle modalità Quick Race e Custom Race.

Una nuova patch è stata pubblicata da Polyphony Digital per Gran Turismo 7 con l' update 1.41 , disponibile in queste ore e caratterizzata da una notevole quantità di aggiornamenti , che vanno dalle modalità di gioco alla correzione di bug e altro.

Vari altri aggiustamenti con la patch

Gran Turismo 7, un'immagine del gioco

Altri aggiustamenti riguardano poi vari ambiti di Gran Turismo 7. Tra questi, in Sport, l'aggiornamento applica una modifica al bilanciamento, attraverso la quale dovrebbe essere corretta la gestione del Driver Rating, che in certi casi calava in maniera inspiegabile rispetto al comportamento in pista.

La patch ha inoltre risolto alcuni problemi relativi ai controlli, sia per quanto riguarda il DualSense di PS5 sia per alcuni volanti come Thrustmaster T-GT / T-GT II, Logitech G G923 e Logitech G PRO Racing Wheel.

Dopo l'enorme update 1.40, che ha aggiunto un nuovo circuito e varie altre caratteristiche al gioco, Gran Turismo 7 prosegue dunque il suo percorso di affinamento e arricchimento con un buon supporto da parte di Polyphony Digital come vediamo anche in questa occasione.