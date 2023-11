Hogwarts Legacy in sconto su Amazon Italia al prezzo minimo storico per il Black Friday

Amazon continua imperterrita a offrire nuove promozioni nel mentre il Black Friday 2023 avanza e attendiamo l'arrivo del vero e proprio Venerdì Nero, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Già ora però gli sconti sono moltissimi ed estremamente interessanti, con varie promozioni speciali che non dovremmo ignorare. Ad esempio, possiamo trovare Hogwarts Legacy. Lo sconto segnalato è del 42% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Sono disponibili poi anche le versione Xbox Series X e Nintendo Switch, che costano però di più. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 59.99€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Hogwarts Legacy è un gioco d'avventura a mondo aperto nel quale possiamo vestire i panni di un personaggio originale che inizia la scuola al quinto anno. Potremo esplorare il castello e le valli che lo circondano, esplorando villaggi, caverne, la Foresta Proibita, così da affrontare creature magiche e maghi oscuri. Potremo seguire le lezioni, apprendere incantesimi, preparare pozioni e curare piante.