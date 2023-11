Fortnite: il grande evento 'Big Bang' ospiterà Eminem, secondo un leak

Sembra che Epic Games abbia pensato in grande per il grosso evento "Big Bang" previsto alla fine di Fortnite: Stagione 4, considerando che sembra trattarsi di un aggiornamento di grosse dimensioni e che, all'interno di questa ulteriore evoluzione del gioco, sia prevista anche la presenza di Eminem, in qualche modo.

In base a quanto riferito da alcuni dataminer piuttosto affidabili per quanto riguarda le questioni riguardanti Fortnite, l'evento Big Bang dovrebbe avere luogo il 2 dicembre 2023 e dovrebbe segnare la conclusione della Stagione 4 attualmente in corso, con uno show di notevoli proporzioni.

Come riferito dall'account X Hypex, uno dei più seguiti per quanto riguarda i leak su Fortnite, Big Bang dovrebbe essere il più grande evento mai visto all'interno di Fortnite finora.