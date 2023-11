Fortnite OG: update 27.10 disponibile e trailer per le Stagioni 7 e 8

Per quanto riguarda le armi , il nuovo update ha rilanciato la Pistola a focile, la Mitragliatrice e il Dispositivo di lancio quadruplo, tra le altre cose. Come oggetti ritroveremo la trappola a dardo velenoso, il rischieramento dei deltaplani e il tesoro sepolto.

Il percorso a ritroso nel primo capitolo del gioco ci porta, in questo caso, nelle terre del Re dei Ghiacci , con la mappa che risulta opportunamente trasformata in versione glaciale, a tema con l'inverno incombente.

Fortnite OG prosegue il suo percorso di novità e aggiornamenti con il lancio della versione 27.10 disponibile da queste ore, come dimostrato anche dal trailer dedicato alle Stagioni 7 e 8 che si succederanno in questi giorni all'interno del gioco Epic Games.

Veicoli e altre novità

Come veicoli, l'update rilancia l'X-4 Stormwing e il Cannone Pirata, caratterizzati entrambi da notevole potenza e utilità in battaglia, tutti riscontrabili in luoghi casuali della mappa o all'interno dei forzieri sparsi in giro nel gioco.

Tra le altre novità ci sono anche nuove funzionalità, come la possibilità di segnalare la chat vocale come strumento di moderazione, con un sistema che registra gli ultimi scambi vocali per poter essere esaminati dal team in cerca di eventuali trasgressioni alle regole, e la classificazione per età dei contenuti.

Per maggiori informazioni su Fortnite OG, vi rimandiamo al nostro speciale sul riportare il passato nei tempi moderni, tra nostalgia e marketing.