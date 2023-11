Worlds Untold è il nuovo studio diretto da Mac Walters, autore di Mass Effect

"Worlds Untold sta costruendo un team di persone di grande esperienza per sviluppare nuovi mondi e giochi d'azione e avventura per tutti, e non vediamo l'ora di vedere cosa produrranno Mac e il suo team."

Un team talentuoso

Il logo di Worlds Untold

Nel team di Worlds Untold troveremo diverse figure di grande spessore: Sotaro Tojima (audio director), con i suoi oltre vent'anni di esperienza sull'audio in giochi come Metal Gear Solid e Halo; Elizabeth Lehtonen (head of production), che ha lavorato a franchise come Dragon Age, The Sims e Angry Birds.

Ci sono poi Ramil Sunga (head of art), con oltre due decenni di esperienza in concept art per Mass Effect Andromeda, Anthem e Dragon Age; e Ben Goldstein (head of technology), dotato di un'esperienza quasi ventennale su titoli come Assassin's Creed IV: Black Flag, For Honor e le simulazioni di Tesla e Cruise.