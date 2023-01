Dragon Age: Dreadwolf perde il production director Mac Walters, che ha lasciato BioWare

Un'altra defezione di un certo livello è stata registrata in queste settimane all'interno di BioWare, con il production director Mac Walters che ha lasciato la compagnia tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, lasciando anche il suo ruolo nello sviluppo di Dragon Age: Dreadwolf.

Walters è stato una figura importante all'interno di BioWare, dove ha militato per 19 anni lavorando ad alcuni dei maggiori successi del team tra cui le serie Mass Effect e Dragon Age, oltre anche a Jade Empire ed Anthem.

Mac Walters

Il suo ultimo ruolo è stato proprio quello di direttore della produzione su Dragon Age: Dreadwolf, il nuovo capitolo della serie attualmente in sviluppo presso BioWare, di cui siamo in attesa di informazioni.

"Questi ultimi 19 anni sono stati un'esperienza che ha cambiato la mia vita a dire poco, e hanno reso questa scelta molto difficile", ha scritto Walters, spiegando la decisione di lasciare BioWare. "Ho lavorato con così tante persone fantastiche e ho avuto il privilegio di essere parte dei migliori team e progetti. È duro da elaborare e so che ci rifletterò sopra ancora per anni".

Non sappiamo quale sia la nuova occupazione di Mac Walters, che per il momento sembra essersi preso semplicemente una pausa dal lavoro, in attesa di comunicare le proprie intenzioni in maniera pubblica. Nel frattempo, su Dragon Age: Dreadwolf abbiamo visto il mese scorso un trailer con protagonista Solas dal DA Day 2022, mentre in precedenza era emerso che è stata completata la fase Alfa del progetto, con il gioco ora giocabile dall'inizio alla fine.