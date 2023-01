Dungeons & Dragons, il film si presenta in un nuovo trailer epico e ironico

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il film ufficiale del celebre gioco di Wizards of the Coast, si mostra in queste ore in un nuovo trailer dal tono sia epico che ironico, cosa che sembra un po' caratterizzare l'intera pellicola.

Con periodo d'uscita fissato per marzo 2023, il film diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley sembra intraprendere la strada della reinterpretazione leggera del soggetto, anche se riesce a mantenersi in equilibrio tra l'epica spinta e l'umorismo, da quanto possiamo vedere.

In generale, lo spirito di Dungeons & Dragons emerge da alcune scene, se non altro nelle particolari situazioni che si risolvono attraverso trovate anche bizzarre, come spesso accade nelle vere sessioni di gioco.

Tra i protagonisti troviamo Chris Pine e Michelle Rodriguez, che si dimostrano in gran forma in queste sequenze dal film, oltre a Regé-Jean Page nel ruolo di Xenk il Paladino, nonché anche Hugh Grant all'interno del cast. Il soggetto è stato rielaborato dagli stessi registi, che sono in effetti anche sceneggiatori della pellicola, con la storia che sembra coinvolgere un caos scatenato dagli stessi protagonisti attraverso un furto andato in maniera totalmente sbagliata.

Il film si trova ad uscire peraltro in un momento piuttosto difficile per il brand Dungeons & Dragons, considerando che Wizards of the Coast si è trovata a dover affrontare una forte polemica in seguito al tentativo di modifica del regolamento Open Game License, dovendo poi ritirarlo.