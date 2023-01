The Last of Us: Google nasconde un easter egg se cercate dettagli sulla serie TV

The Last of Us è uno degli argomenti più in voga del momento grazie al suo arrivo sul piccolo schermo che sta permettendo anche ai non-videogiocatori di scoprire la storia di Ellie e di Joel. I due vivono in un mondo dominato da un'infezione fungina che corrompe gli umani, trasformandoli in una specie di zombie. I funghi quindi sono i veri protagonisti e per celebrare la serie Google li ha messi al centro dello schermo, letteralmente, con un easter egg, di cui potete vedere gli effetti nell'immagine poco sopra.

Come funziona? Se cercate The Last of Us (serie TV) su Google, sia tramite mobile che tramite desktop, apparirà sul basso un pulsante rosso con il simbolo di un fungo. Se lo si preme, dei funghi crescono a partire dai bordi dello schermo. Molteplici pressioni aumentano la quantità di "infezione" presente a schermo.

L'immagine si adatta anche alla dimensione e alle proporzioni dello schermo utilizzato, quindi se siete su una device più piccolo o se rimpicciolite la finestra del browser vedrete sempre meno di quel che si trova sullo sfondo, dietro i funghi di The Last of Us. Se volete provare anche voi, non dovete far altro se non andare a questo indirizzo.

Vi è anche un pulsante per eliminare l'easter egg e uno per condividere la pagina di ricerca di Google. Parlando di curiosità relative alla serie, abbiamo anche scoperto che gli autori di The Last of Us avevano immaginato una storia sul passato di Tess, ma alla fine non è stata inserita nella serie.