Forspoken: i voti delle recensioni internazionali sono poco sopra la sufficienza

Domani, 24 gennaio 2023, potremo giocare a Forspoken nella sua versione completa. Ora, però, possiamo vedere anche i voti delle recensioni internazionali per farci un'idea della qualità del gioco, a iniziare dalla recensione di Multiplayer.it.

Nella nostra recensione abbiamo spiegato che "Forspoken è un grosso spreco di potenziale: un gioco con meccaniche eccelse e forse il miglior sistema di magie che abbiamo mai visto in un action, ma che servono da collante per un open world banale e limitato, per nulla rafforzato da una narrativa deludente e piena di cliché. Il valore dei sistemi di fondo è tale da rendere comunque l'esperienza valida per chiunque ami sperimentare, eppure speriamo sinceramente che quanto fatto con questo titolo venga ripreso e utilizzato per qualcosa di più curato in tutti gli altri aspetti. Così com'è, purtroppo, finisce invece per essere un'opera dimenticabile."

Per quanto riguarda invece i voti, ecco i principali ora disponibili tramite Metacritic:

Multiplayer.it - 7.0

App Trigger - 80

Launcher (The Washington Post) - 80

TierraGamer - 80

PSX Brazil - 80

God is a Geek - 75

Game Informer - 75

Press Start Australia - 75

Variety - 70

Digital Trends - 70

Inverse - 70

GamersRD - 65

GamesRD - 65

IGN USA - 60

Shacknews - 60

TheSixthAzis - 60

GameSpot - 50

Attack of the Fanboy - 50

Hardcore Gamer - 40

Al momento della scrittura di questa notizia, Forspoken ha un 66 su 100 su Metacritic, con 28 recensioni disponibili. Su Open Critic, dispone di un 68 su 100 con 46 recensioni. In media si afferma che il combattimento e il parkour sono divertenti, ma la storia è troppo scontata e il mondo di gioco non è molto interessante da esplorare. Viene anche criticata la mancanza di varietà nelle missioni secondarie.

