Dragon Age: Dreadwolf, un trailer con protagonista Solas dal DA Day 2022

Oggi, domenica 4 dicembre 2022, si festeggia il Dragon Age Day 2022 (abbreviato dalla community DA Day) e per l'occasione Bioware ha deciso di fare un regalo ai suoi fan, condividendo un trailer di Dragon Age: Dreadwolf, il nuovo capitolo della serie in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, tratto da una sequenza cinematica del gioco. Potrete visualizzare il filmato nel player poco più sotto.

Intitolato "Who is the Dreadwolf?", come possiamo vedere il video mostra una scena cinematica in 2D con protagonista Solas, in cui viene introdotto il personaggio e le sue origini, nonché i suoi piani di distruzione, che noi giocatori dovremo sventare. Sembrerebbe una sequenza perfetta come filmato d'apertura di Dragon Age Dreadwolf prima di giungere al menu principale.

Purtroppo in occasione del DA Day 2022, gli sviluppatori di Bioware non si sono sbottonati ulteriormente sul nuovo attesissimo capitolo della serie. Hanno però ringraziato i fan per il supporto passato e futuro, ricordando gli importanti traguardi raggiunti dal team: a febbraio il gioco è entrato nella fase di produzione, a giugno è stato annunciato il suo nome ufficiale, ovvero Dragon Age: Dreadwolf, mentre a ottobre è entrato in fase Alpha e da allora il titolo è giocabile dall'inizio alla fine.

Dragon Age: Dreadwolf attualmente è sprovvisto di data uscita, ma la speranza è che il suo debutto nei negozi possa avvenire nel corso del 2023. Chissà, forse Bioware ha in serbo un'altra sorpresa per i fan in occasione dei The Game Awards 2022 del 9 dicembre. Staremo a vedere.