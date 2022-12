Dragon Age Absolution, nuovi poster ufficiali della serie Netflix dal DA Day 2022

Durante le celebrazioni per il Dragon Age Day 2022, i ragazzi di Bioware hanno condiviso con la community alcune nuove locandine di Dragon Age: Absolution, la serie animata in dirittura d'arrivo su Netflix venerdì 9 dicembre. Potrete visualizzare i poster nella galleria poco più sotto.

I poster mostrano i vari protagonisti dello show Netflix, inclusi Miriam, Hira, Qwydion, Fair Banks, Rezaren, Tassia, Roland e Lacklon. Nel post pubblicato oggi da Bioware, la studio ha dichiarato che continuerà a mantenere la promessa di non divulgare troppi dettagli su Dragon Age: Absolution per evitare di rovinare qualsiasi sorpresa ai fan. Tuttavia consiglia alla community di rimanere vigile nei prossimi giorni e settimane in quanto usciranno delle interviste con gli sviluppatori e il team di Netflix che ha lavorato a questa trasposizione.

"Con un enorme potere in gioco, un gruppo di maghi, lottatori e ladri si scontra con una forza malvagia che possiede un pericoloso manufatto. Questa serie fantasy animata è ideata da Mairghread Scott, autore di 'Justice League Dark: Apokolips War", recita la sinossi ufficiale di Dragon Age: Absolution.

"La serie è ambientata nel mondo dei premiati videogiochi di BioWare e ideata in collaborazione con il team creativo di BioWare, inclusi gli sceneggiatori principali e i direttori creativi."

"Paura. Senso di colpa. Dolore. Riuscirà Miriam a mettere da parte i propri sentimenti per completare la missione o dovrà fare i conti con il trauma che aleggia sul suo passato? Nulla è immutabile."

Il Dragon Age Day è un evento creato e organizzato dalla community, che celebra il franchise di Bioware ed EA, al tempo stesso raccogliendo fondi per beneficenza. Pur essendo una manifestazione non ufficiale, ogni anno anche gli sviluppatori festeggiano insieme alla community, spesso condividendo anche dettagli sui progetti in corso d'opera. Ad esempio oggi abbiamo visto anche un nuovo video di Dragon Age: Dreadwolf tratto dal gioco.

Per il DA Day 2022 la community ha deciso di collaborare con Trans Empowerment Project, un'organizzazione non-profit che sostiene le persone più emarginate nella community queer, come disabili e persone trans di colore. "TEP affronta i bisogni immediati della comunità attraverso sforzi come l'assistenza ai trasporti, l'assistenza legale, le consegne di cibo e vestiti e molti altri servizi di supporto, e collabora anche a programmi di sensibilizzazione più ampi per aiutare a combattere l'oppressione sistemica e la disuguaglianza."