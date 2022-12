Classifica Steam: Warhammer Darktide primo fra i giochi, The Callisto Protocol fuori dal podio

Come ogni settimana SteamDB ha stilato la classifica dei giochi più redditizi su Steam, relativa alla settimana appena conclusa. Al primo posto come al solito troviamo Steam Deck, seguito da Warhammer 40.000 Darktide. The Callisto Protocol non è arrivato sul podio, ma ha comunque conquistato sia il quarto che quinto posto.

Di seguito la Top 10 completa di Steam della settimana del 28 novembre - 2 dicembre 2022, che ricordiamo è stilata in base ai ricavi e non le unità vendute.

Steam Deck Warhammer 40.000: Darktide Call of Duty: Modern Warfare II The Callisto Protocol - Day One Edition The Callisto Protocol Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077 Need for Speed: Unbound Palace Edition Valve Index VR Kit Call of Duty: Modern Warfare II - Vault Edition

The Callisto Protocol

Tralasciando il solito dominio incontrastato di Steam Deck, al secondo posto troviamo Warhammer 40.000 Darktide. Un risultato decisamente ottimo per l'action co-op di Fatshark, specialmente considerando che il gioco è incluso anche nel Game Pass di Microsoft. Call of Duty: Modern Warfare II conferma invece il trend positivo classificandosi sia terzo con la versione standard che decimo con la ricca ma costosa Vault Edition.

The Callisto Protocol non ha raggiunto il podio ma ha conquistato comunque le due posizioni immediatamente successive. Un risultato in ogni caso positivo per il titolo di Striking Distance Studios, al netto delle numerose recensioni negative degli utenti al lancio.

L'altra new entry di questa settimana è Need for Speed: Unbound che si piazza ottavo nella versione Palace Edition. Nella top 10 trovano spazio poi anche i sempreverdi Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 e il Valve Index VR Kit.