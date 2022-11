Xbox Game Pass, novembre 2022: i giochi della seconda metà del mese per gli abbonati

Il mese di novembre 2022 su Xbox Game Pass continua su ottimi ritmi con i giochi in arrivo durante la seconda metà del mese. Anche in questo caso non abbiamo a che fare con uscite di grandissimo rilievo, a parte Battlefield 2042, ma questa seconda mandata compone il quadro di un novembre davvero ad alti livelli per il servizio su abbonamento Microsoft, che dimostra ancora una volta di affidarsi a una selezione decisamente curata di titoli differenti. Sono per la maggior parte indie o quasi, come spesso accade, ma sappiamo bene come questo rappresenti spesso una marcia in più dal punto di vista dell'offerta di gioco e anche in questo caso si tratta di giochi davvero stimolanti. Dopo una prima mandata novembrina che ha visto arrivare, nel giro di pochi giorni, Return to Monkey Island, Vampire Survivors, Pentiment e Somerville, continuiamo dunque a pieno regime con altri giochi di grande interesse, che spaziano dallo sparatutto allo strategico, passando per avventure ed action cooperativi. In questo caso notiamo, peraltro, una certa predominanza di produzioni per PC in arrivo, secondo una tendenza che si sta affermando di maggiore attenzione a questa componente dell'utenza, contrariamente a quanto visto in passato. Diamo dunque un'occhiata ai nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass e PC Game Pass nella seconda metà di novembre 2022, mentre ricordiamo anche i giochi che lasceranno il catalogo alla fine del mese.

Dune: Spice Wars (Game Preview) - PC, 17 novembre Dune: Spice Wars, un'immagine dello strategico basato sul mondo fantascientifico di Dune Il recente rilancio di Dune grazie al nuovo film al cinema ha dato modo a nuove generazioni di riscoprire un capolavoro della fantascienza classica, ma anche di veder tornare delle produzioni videoludiche incentrate su questo franchise, che mancava dalle scene da troppo tempo. Dune: Spice Wars riprende proprio la tradizione del celebre Dune 2: The Battle for Arrakis, considerando uno dei pilastri del genere strategico in tempo reale, proponendo un titolo simile come concetto e dinamiche, anche se più impostato secondo la struttura dello strategico 4X. Anche in questo caso dobbiamo cercare di controllare l'ostico e preziosissimo pianeta Arrakis, assicurando l'apporto costante di spezia e fronteggiando le minacce costanti provenienti dall'ambiente e da fazioni ostili, cercando di gestire numerosi aspetti dell'estrazione della materia prima e della diplomazia e politica che tale posizione comporta rispetto alle varie altre fazioni in gioco. Dune: Spice Wars è ancora in versione Game Preview, ma consente già di prendere parte a una campagna piuttosto completa scegliendo tra Casa Atreides, Casa Harkonnen, Casa Corrino, i Contrabbandieri e i nativi Fremen.

Ghostlore (Game Preview) - PC, 17 novembre Ghostlore, uno screenshot con un'ambientazione urbana Definito un "eastpunk" action RPG, Ghostlore ci mette nei panni di un combattente intento a cacciare mostri e completare quest all'interno di un mondo ispirato al folclore del Sud Est Asiatico. L'ambientazione è molto particolare, sia per la presenza di creature mitologiche e inquietanti ma calate in una realtà moderna, sia perché il tutto è rappresentato con un'inquadratura isometrica ma sfruttando un 2D classico in pixel art, che richiama un tipo di rappresentazione tradizionale ma mettendo in scena soggetti totalmente inediti e originali. Ne viene fuori un bizzarro mix di elementi, che vanno dalla tradizione più antica dell'Asia sudorientale ad ambientazioni semi-contemporanee, oltretutto con un uso dei colori particolarmente vivace e disinvolto. Sul fronte del gameplay, Ghostlore è un action RPG hack and slash che richiama la tradizione di Diablo e simili, con la possibilità di selezionare una delle 6 classi di partenza e poi far evolvere e modificare in maniera piuttosto profonda il personaggio principale, tra quest e loot da conquistare.

Lapin - Console, PC e Cloud, 17 novembre Lapin, i coniglietti alle prese con un puzzle Torniamo volentieri al platform 2D con Lapin, un tenero ma impegnativo gioco in cui dobbiamo controllare un gruppetto di cinque conigli alle prese con mille avventure nel loro viaggio verso una nuova casa, forzati a una migrazione improvvisata dalla cementificazione imperante. Con un messaggio ecologista sullo sfondo, ci troviamo allora ad attraversare ambientazioni sempre più bizzarre e magiche alla ricerca di un rifugio, utilizzando i conigli in varie maniere per affrontare anche i numerosi puzzle disseminati sul cammino. In Lapin non si tratta infatti solo di saltare tra piattaforme ed evitare ostacoli e nemici: nel più classico stile dell'action adventure, spesso ci troviamo di fronte a veri e propri puzzle, con meccanismi da capire e sfruttare nel giusto modo per poter proseguire verso nuove strade. Oltre a stimolare il tempismo e l'intuizione, Lapin propone anche un certo sostrato narrativo con i dialoghi tra i cinque conigli, che appaiono dotati di personalità alquanto spiccate, in grado di parlare e dare il via a una storia piuttosto interessante.

Norco - Console e Cloud, 17 novembre Norco fonde lo stile grafico classico con un'ambientazione molto particolare Uscito già al day one su PC Game Pass lo scorso marzo, Norco arriva infine anche su console e rappresenta uno dei titoli di maggiore interesse di questo mese, che fa del richiamo al classicismo videoludico la sua cifra stilistica ma reinterpretandone gli stilemi in maniera originale. Si tratta di un'avventura grafica punta e clicca caratterizzata da una strana ambientazione e una storia complessa, tutta rappresentata con una meravigliosa grafica in pixel che mischia elementi psichedelici e fantascientifici. Norco viene considerato un gioco dallo stile "gotico del sud", intendendo con questa definizione una particolare visione oscura legata anche alle tradizioni folkloristiche di alcuni stati del sud degli USA come la parte meridionale della Louisiana, in questo caso ulteriormente filtrata attraverso l'ambientazione fantascientifica con elementi cyberpunk, a creare un misto davvero originale e interessante. Nella storia, ci troviamo a dover cercare il proprio fratello scomparso nei pressi di una New Orleans del futuro, finendo all'interno di una storia veramente strana.

Battlefield 2042 (EA Play e Game Pass Ultimate) - Console e PC, 22 novembre Battlefield 2042 presenta mappe molto ampie, come da tradizione per la serie Non presente nell'annuncio ufficiale di Microsoft ma confermato in questi giorni da EA e DICE, Battlefield 2042 entrerà a far parte del Vault di EA Play proprio in questo periodo, rientrando di conseguenza anche nella mandata della seconda metà di novembre 2022 per Game Pass Ultimate. Lo sparatutto multiplayer ad ambientazione bellica moderna non ha avuto proprio un avvio incoraggiante e continua a registrare risultati altalenanti, ma questo non significa che gli sviluppatori abbiano deciso di abbandonarlo. Anzi, il lancio sui servizi in abbonamento corrisponde proprio all'arrivo della Stagione 3, intitolata Escalation e destinata a portare varie novità interessanti nel gioco, con una nuova mappa ad ambientazione scandinava, un nuovo specialista, altre armi, veicoli ed elementi che vanno ad arricchire le possibilità di combattimento. L'uscita nel catalogo del Game Pass potrebbe facilmente incrementare la base di utenti attivi in breve tempo, dunque possiamo aspettarci una discreta attività sui server in questi giorni: l'ideale per lanciarsi nella mischia di Battlefield 2042.

Gungrave G.O.R.E - Console, PC e Cloud, 22 novembre Gungrave G.O.R.E., il protagonista alle prese con uno scontro a fuoco È un titolo un po' underground, ma Gungrave G.O.R.E rappresenta sicuramente una delle maggiori novità del mese di novembre per il Game Pass. Si tratta di un action sparatutto in terza persona dello studio sudcoreano IGGYMOB, che riprende la tradizione del particolare originale Sega uscito quasi venti anni fa. Protagonista della storia è il brutale Grave, un vero antieroe moderno, che in un mondo fantascientifico e caratterizzato da un'ambientazione tra il dark fantasy e il cyberpunk annienta orde di nemici in un trionfo di sangue e piombo. Gungrave G.O.R.E riprende lo stile e la tradizione degli action classici di matrice nipponica, proponendo azione velocissima e dinamica, senza disdegnare la spettacolarità delle performance dei protagonisti: in sostanza, il concetto di "stylish action" che ritorna sugli schermi moderni, tra personaggi assolutamente sopra le righe, folli armi di distruzione e mosse coreografiche spinte al parossismo. Insomma, un'irresistibile tamarrata d'altri tempi, al day one su Xbox Game Pass.

Insurgency: Sandstorm - Console e Cloud, 29 novembre Insurgency: Sandstorm, un momento del gioco in una delle mappe presenti Andando a riempire uno spazio rimasto un po' vuoto nel catalogo del Game Pass, Insurgency: Sandstorm è un FPS tattico a squadre caratterizzato da un'ambientazione militare realistica, basato su combattimenti più o meno ravvicinati in mappe che riprendono alcuni scenari mediorientali. Seguito del noto Insurgency, sparatutto sviluppato in regime indie ma diventato in breve molto conosciuto, Sandstorm si propone come un'evoluzione su diversi livelli, con un notevole arricchimento in termini di contenuti e realizzazione tecnica rispetto al capitolo precedente. Al centro dell'esperienza di gioco c'è il multiplayer, incentrato sulla cattura di obiettivi e sull'azione coordinata e tattica dei giocatori, dunque si tratta di un titolo dedicato un po' agli esperti del genere. Come caratteristica principale, Insurgency: Sandstorm cerca di proporre una riproduzione alquanto realistica e tecnica di armi e veicoli da guerra, imponendo dunque un approccio tattico all'azione di gioco e trovando un certo equilibrio tra simulazione e action in stile "arcade", per così dire.

Soccer Story - Console, PC e Cloud, 29 novembre Soccer Story mette in scena un'avventura a misura di calcio Tra I debutti al day one su Game Pass c'è anche questo strano Soccer Story, un adventure che ha come tema centrale il calcio, ma utilizzato in maniere alquanto inedite. L'idea di un'avventura tutta incentrata sul calcio, dove il pallone diventa una sorta di strumento per risolvere enigmi o arma per combattere, riporta alle mente un vecchio classico come Soccer Kid, ma in questo caso abbiamo a che fare con un titolo che ricorda più Zelda che un action platform. Rappresentato con una particolare grafica 3D minimalista che richiama il voxel, Soccer Story ci mette nei panni di un ragazzo che ha di fronte una sfida incredibile: in un mondo in cui il gioco del pallone è stato bandito e cancellato totalmente, una palla magica ha scelto il protagonista come Custode del Calcio, cosa che richiede di riportare lo sport in questione in vita e sfruttarlo anche per risolvere vari problemi che affliggono il mondo. Appena in tempo per i mondiali, ecco un titolo che interpreta il calcio in maniera assolutamente originale e sorprendente.