Xbox Game Pass, ecco i giochi che verranno rimossi a fine novembre

Quali sono i giochi che verranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass a fine novembre? Lo ha annunciato Microsoft, contestualmente al reveal dei nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma digitale.

Ecco la lista dei giochi che non saranno più disponibili su Xbox Game Pass dal 30 novembre:

Archvale (Cloud, Console e PC)

Deeeer Simulator (Cloud, Console e PC)

Final Fantasy XIII-2 (Console e PC)

Mind Scanners (Cloud, Console e PC)

Mortal Shell (Cloud, Console e PC)

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Console e PC)

Undungeon (Cloud, Console ePC)

Warhammer 40.000 Battlesector (Cloud, Console e PC)

Se dunque state giocando con uno di questi titoli, avrete ancora un paio di settimane per completarli oppure potrete approfittare di uno sconto del 20% per l'acquisto in via definitiva e tagliare la testa al toro.

Fra i prodotti più rilevanti che verranno rimossi dal catalogo spiccano senza dubbio Mortal Shell, il controverso soulslike sviluppato da Cold Symmetry, e Final Fantasy XIII-2, un episodio classico per la celebre serie Square Enix.

Qui invece trovate l'elenco dei giochi che verranno aggiunti alla line-up di Xbox Game Pass nella seconda metà di novembre 2022.