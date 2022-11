Xbox Game Pass, novembre 2022: annunciati i giochi della seconda metà mese

Xbox Game Pass vedrà l'arrivo di diversi nuovi giochi nella seconda metà del mese di novembre 2022: si tratta fra gli altri di Dune: Spice Wars, Gungrave G.O.R.E e Warhammer 40.000: Darktide.

Xbox Game Pass, i giochi di metà novembre 2022



Dune: Spice Wars - PC, 17 novembre

Ghostlore - PC, 17 novembre

Lapin - Cloud, Console e PC, 17 novembre

Norco - Cloud e Console, 17 novembre

Gungrave G.O.R.E - Cloud, Console e PC, 22 novembre

Insurgency: Sandstorm - Cloud e Console, 29 novembre

Soccer Story - Cloud, Console e PC, 29 novembre

Warhammer 40.000: Darktide - PC, 30 novembre

Xbox Game Pass, i giochi della seconda metà di novembre 2022

Dune: Spice Wars è uno strategico 4X in tempo reale ambientato appunto nell'universo di Dune. Nel gioco dovremo guidare una fazione e combattere per il controllo del pianeta di Arrakis.

"La spezia è la risorsa più preziosa dell'universo: allunga la vita, espande la coscienza e rende possibili i viaggi interstellari. Si trova solo su Arrakis e la cercano le forze più influenti dell'universo", si legge nella sinossi. "Gioca nei panni di una delle fazioni come Casa Atreides, Casa Harkonnen, Casa Corrino, i Contrabbandieri e i nativi Fremen e competi per conquistare il potere su Dune e la spezia."

"Studia il paesaggio e individua i segnali della presenza di vermi delle sabbie. Rischi di perdere le tue truppe e le tue mietitrici a causa di giganteschi vermi delle sabbie che sbucheranno dalle dune e le inghiottiranno senza pietà. Annienta i tuoi avversari in combattimento, sconfiggili politicamente e indeboliscili con la tua rete di spie."

Ghostlore è invece un action RPG in cui ci troveremo ad affrontare orde di mostri ispirati al folklore sudest-asiatico: un titolo ispirato a classici come Diablo 2 e Titan Quest, dotato di un sistema di personalizzazione avanzato, mappe procedurali e una grafica isometrica 2D molto curata.

Per quanto riguarda Lapin, si tratta di un action platform bidimensionale in cui controlliamo un coniglio alle prese con percorsi pieni di ostacoli da superare in velocità, cercando di volta in volta di raggiungere la fine dello scenario.

Norco, infine, è un'avventura punta e clicca di stampo narrativo, che ci proietta all'interno dei sobborghi di una South Louisiana alternativa: nostro fratello Blake è scomparso e avremo il compito di ritrovarlo raccogliendo man mano indizi e informazioni.

Gungrave G.O.R.E, il protagonista si fa largo fra proiettili ed esplosioni

Veniamo quindi a Gungrave G.O.R.E, il nuovo action shooter di Prime Matter con il character design firmato da Ikumi Nakamura. "Vuoi tornare al 2004 per un'esplosione di azione vecchia scuola?", si legge nella sinossi. "Grave O.D. è qui per te, per trasformare l'avventura in un viaggio nella memoria."

Insurgency: Sandstorm è lo sparatutto bellico di New World Interactive, che ci vedrà combattere "in territori dilaniati dal conflitto moderno, attraverso intense modalità multigiocatore sia co-op che competitive. (...) La morte non aspetta nessuno. Fai buon uso delle munizioni, e usa strategie e lavoro di squadra per farti strada verso la gloria. Coordina il fuoco della tua unità in assalti frenetici."

Soccer Story è una sorta di avventura post-apocalittica in pixel art basata sul pallone: uno sport bandito da tempo immemore, che avremo il compito di rilanciare mentre affrontiamo nemici sempre più potenti in rocamboleschi uno-contro-uno.

Warhammer 40.000: Darktide, infine, è il nuovo sparatutto a base cooperativa di Fatshark, gli autori di Vermintide 2, anche in questo caso ambientato nell'universo creato da Games Workshop ma nel suo inquietante scenario futuristico.

"Riconquista la città di Tertium dalle orde di nemici assetati di sangue in questo brutale e intenso sparatutto d'azione", recita la sinossi. "Warhammer 40.000: Darktide è la nuova esperienza co-op dai premiati creatori della serie Vermintide."