MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X: la recensione di una custom costosa che punta al vertice

Con questa recensione della MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X celebriamo l'arrivo della seconda GPU NVIDIA di nuova generazione, meno dotata della mostruosa NVIDIA GeForce RTX 4090 che abbiamo già recensito qualche settimana fa , ma comunque pensata per l'altissima risoluzione. Si candida infatti come soluzione ideale per i monitor 4K a 144 Hz grazie a frequenze elevate, una quantità enorme di transistor e il pieno supporto al DLSS 3 , la nuova versione del potente upscaling con reti neurali di NVIDIA.

Caratteristiche tecniche

La confezione della massiccia MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X include una staffa di sostegno regolabile e un elegante tappetino da mouse

Torniamo a parlare delle nuove GPU NVIDIA basate su architettura Ada Lovelace con un la MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X, un modello di fascia alta che, più spessa del modello precedente di oltre un centimetro, risulta ancora più voluminosa della già imponente NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition. Un peso massimo, quindi, anche se la cosa non ci ha sorpreso più di tanto nonostante il chip equipaggiato sia decisamente meno dotato di quello della top di gamma in termini di core. Anzi, la NVIDIA GeForce RTX 4080 ha meno CUDA Core, RT Core e Tensor Core anche della NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti che è stata usata da NVIDIA come paragone diretto vista la vicinanza in termini di dotazione tra le due schede. Ma, lo diciamo subito, si tratta di numeri che non dicono tutta la verità.

Con il passaggio al processo produttivo a 4 nanometri infatti, è stato possibile incrementare in modo drastico sia il numero di transistor che le frequenze, molto più alte rispetto a quelle della generazione precedente e ancora più elevate con modelli custom come questo MSI. Ma l'incremento prestazionale delle nuove GPU NVIDIA non dipende solo dal silicio o dalla velocità. In ballo ci sono anche l'aumento della cache L2 di oltre 10 volte, l'evoluzione dei core dedicati al ray tracing e un balzo netto per i nuovi Tensor Core, elemento chiave per il DLSS 3 che sfruttando la tecnologia DLSS Frame Generation, incrementa le prestazioni fino a oltre 4 volte rispetto al rendering nativo. Inoltre i frame creati dalla GPU grazie a questa tecnica aggiuntiva non sono soggetti al freno della CPU e garantiscono un incremento del framerate anche laddove il DLSS 2 risulta castrato dal processore. Si tratta quindi di un elemento chiave che eleva ulteriormente l'efficacia dell'upscaling NVIDIA, garantendo una feature difficile da replicare senza hardware dedicato.

Lo spessore della MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X (in basso) supera i 7 centimetri risultando maggiore della GeForce RTX 4090 (in alto)

Di tutto questo, comunque, abbiamo già parlanto nella recensione della mostruosa NVIDIA GeForce RTX 4090. Meglio concentrarci sulle differenze della NVIDIA GeForce RTX 4080 anche se non possiamo entrare nel dettaglio di prezzo e frequenze massime dichiarate visto che MSI non ha ancora rivelato queste informazioni. Sappiamo però che costerà parecchio considera che il prezzo consigliato della Founders Edition è di 1479€, più che doppio rispetto al prezzo della NVIDIA GeForce RTX 3080 al lancio. Anche qui, però, non siamo rimasti sorpresi. Usciamo infatti da un periodo tumultuoso fatto di speculazioni, crisi e scontento dei costruttori per i prezzi fissati da NVIDIA con la serie GeForce RTX 3000. Inevitabili quindi rincari anche se ci saremmo aspettati, per questo modello, qualche euro in meno di fronte alla differente dotazione della top di gamma e considerato l'imminente arrivo della AMD Radeon RX 7900 XTX che promette prestazioni elevatissime in rendering nativo.

Detto questo, la NVIDIA GeForce RTX 4080 da 16 GB, l'unica disponibile vista la cancellazione del modello da 12 GB che potrebbe tornare in campo come 4070 o 4070 Ti, promette prestazioni elevate in 4K nonostante si fermi a 9728 CUDA Core contro i 16384 della NVIDIA GeForce RTX 4090 che domina con il suo chip da 76 miliardi di transistor. Ma i 45.9 miliardi di transistor del chip della RTX 4080 sono comunque ben 18.6 miliardi in più rispetto a quelli della GeForce RTX 3080 Ti che viene surclassata dal nuovo modello, ancora di più quando entrano in campo i nuovi RT Core e Tensor Core. Inoltre, anche se il silicio diminuisce rispetto alla 4090, la memoria GDDR6X è più veloce.

Le dimensioni generose sono funzionali alla massiccia dissipazione della MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X

I 16 GB di GDDR6X della NVIDIA GeForce RTX 4080 viaggiano infatti a 22.4 Gbps contro i 21 Gbps della top di gamma e questo vale anche per la MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X che, parlando di clock della GPU, è arrivata a circa 2850 MHz di frequenza. Il tutto senza richiedere un alimentatore superiore rispetto alla Founders Edition. MSI indica infatti come requisito un PSU da 750 W e la scheda, come vedremo, si attesta su consumi non molto superiori. È invece consigliato un alimentatore da 850 W se si vuole puntare all'overclock. In goni caso, comunque, servono tre connettori ausiliari da 3 x 8-pin da collegare all'apposito adattatore, a meno di non avere a disposizione un alimentatore PCIe 5.0 con connettore dedicato da 16-pin.

Non servono invece cavi nuovi per quanto riguarda il segnale video. Le specifiche restano quelle del modello top di gamma, ad esclusione del connettore SLI che sparisce, con interfaccia PCIe 4.0 e niente DisplayPort 2.0. Le tre porte sono infatti di tipo 1.4a mentre quella HDMI supporta fino al 4K a 120 Hz e 8K a 60 Hz con HDR. Ma arrivare al 4K a 240 Hz, già supportato dal nuovo monitor Samsung Odyssey Neo G8, è possibile grazie alla tecnologia Display Stream Compression (DSC).

Scheda tecnica MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X