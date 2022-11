AMD Radeon RX 7900 XTX e 7900 XT, presentate le prime schede con architettura RDNA 3

AMD ha presentato oggi le prime schede video basate su architettura RDNA 3, AMD Radeon RX 7900 XTX e 7900 XT. Si tratta della prima volta che in ambito GPU il produttore adotta un design con chiplet simile a quello dei processori Ryzen, con il GCD (Graphics Computer Die) da 5nm per 300 millimetri quadrati e gli MCD (Memory Cache Die) da 6nm per 37 millimetri quadrati a formare il chip. Da notare che gli MCD presenti sono sei, posti intorno al GDC e collegati con bus da 64bit.

Ai 58 miliardi di transistor della GPU è stata affiancata della VRAM GDDR6, per un massimo di 24GB, con una comunicazione interna tra i componenti che può raggiungere i 5,3 TB/s, più del doppio di RDNA 2.

L'aumento delle prestazioni per watt è notevole rispetto alla generazione precedente, visto che si parla di una crescita del 54%, con una picco di potenza di 61 teraFLOPS. Considerando che con la Radeaon RX 6950 XT il picco era di 24 teraFLOPS, il balzo in avanti è davvero evidente.

Miglioramenti notevoli anche per le prestazioni del raytracing, ora gestito da un RT Accelerator di seconda generazione, con prestazioni del 50% superiori rispetto a RDNA 2.

Altra grossa novità è il Radiance Display engine, con supporto per le specifiche DisplayPort 2.1, pensate per gestire frequenze di refresh molto alte anche a risoluzione elevate come i 4K e gli 8K. Si tratta di una soluzione pensata per avere un grosso seguito in ambito esport, dove diventerà possibile sfruttare al meglio il framerate più elevato, senza i limiti del DisplayPort 1.4.