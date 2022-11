Batman: il cosplay di Poison Ivy di Missbrisolo ci attira in video nel verde

Torniamo dalle parti di un vero e proprio classico con il cosplay di Poison Ivy, celebre personaggio tratto da Batman, in questo caso riatto in maniera davvero convincente da Missbrisolo, che in un video mostra diverse prospettive del suo ottimo costume.

La versione di Pamela Lillian Isley nella sua versione da anti-eroe, nota anche come Poison Ivy, si mostra davvero in ottima forma in questo breve video atto a far vedere il lavoro svolto dalla cosplayer sul vestito. Tra pantaloni aderenti verdi e classico vestito con generosa scollatura, anche questo cosplay di Posino Ivy è veramente ben fatto ed è un piacere guardarlo in loop.

Non poteva mancare ovviamente anche la lunga capigliatura rossa, vero e proprio elemento iconico di questo personaggio. Poison Ivy è uno dei personaggi più vecchi di Batman, comparsa già nei primi numeri del celebre fumetto come uno dei villain più particolari e dal vissuto sofferto.

Botanica brillante e di notevole intelligenza, Pamela Lillian Isley utilizza il suo potere soprannaturale sugli esseri viventi vegetali per piegarli al proprio volere e raggiungere i propri scopi, che spesso hanno a che fare con veri e propri atti di ecoterrorismo.

Diamo dunque un'occhiata a questa reinterpretazione da parte di Missbrisolo, che fra le tante proposte merita davvero una certa attenzione, come potete vedere.

