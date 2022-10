Teen Titans: il cosplay di Raven da Starbuxx è gotico e fascinoso

Dalla serie Teen Titans troviamo l'ispirazione per questo cosplay di Raven da parte di Starbuxx, che mette in scena un'interpretazione davvero ottima del personaggio DC Comics, che appare giustamente gotico e fascinoso.

La Raven di Starbuxx, nota anche come "Corvina" dalle nostre parti, specialmente per quanto riguarda la serie animata in edizione italiana, riprende precisamente il modello originale del personaggio, riuscendo a riprodurla con notevole fedeltà, peraltro emergendo anche come un cosplay piuttosto a tema con l'Halloween incombente.

Il personaggio in questione, infatti, ha elementi decisamente dark, trattandosi di un ibrido demoniaco proveniente dalla dimensione di Azarath, in quanto figlia del demone Trigon, dunque è normale che il suo aspetto possa rientrare in un'atmosfera da Halloween, con l'abito scuro e i tratti quasi da villain.

Tuttavia, il set fotografico con protagonista Starbuxx fa emergere soprattutto la bellezza del personaggio, capace a volte di inquietare ma molto spesso anche di affascinare i fan, cosa che rende Raven un soggetto molto gettonato dalle cosplayer per le sue caratteristiche discordanti.

