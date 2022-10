Zelda: il cosplay di starbuxx con la principessa in costume estivo ci riporta al mare

I cosplay di Zelda stanno diventando fra i soggetti preferiti da molte cosplayer, come dimostra in questo caso la modella starbuxx che presenta una sua interpretazione del personaggio in questione, tratto presumibilmente da The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il costume è infatti molto originale in questo caso: caratterizzato da un'atmosfera chiaramente estiva, come dimostra lo sfondo in stile marino, è composto da una sorta di vestito corto, come un costume da bagno vero e proprio, ma sempre legato allo stile di Hyrule.

Insomma, si tratta di un set fotografico che ci riporta piacevolmente allo spirito estivo e al mare, con una Principessa Zelda molto affascinante e dotata di un tocco alquanto personale da parte di Starbuxx, che ha modificato il vestito azzurro tipico del personaggio in Breath of the Wild dandogli un taglio decisamente diverso.

L'intenzione è proprio quella di celebrare l'estate, visto che, come sostiene la modella nel messaggio, l'autunno è ormai arrivato ed è una stagione stupenda, ma non era pronta per lasciare andare via l'estate. Se vi sentite come lei, potete consolarvi con questa balla reinterpretazione estiva di Zelda, dunque, che ci richiama ad atmosfere decisamente più calde.



