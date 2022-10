Naruto, il cosplay di Tsunade di buttercupcosplays è pieno di vita

Tsunade è sicuramente uno dei personaggi femminili preferiti della serie Naruto, quindi non stupisce di vederla rappresentata da decine di cosplay, come ad esempio questo di buttercupcosplays, che colpisce per la sua vitalità.

La cosplayer ha scelto di dare a Tsunade un taglio diretto, mettendo in evidenza le sue caratteristiche fisiche, pur non rinunciando al costume tradizionale, riprodotto in modo rigorosissimo. Anche la pettinatura è davvero ben fatta e far risaltare l'espressione naturale ritratta nella foto.

Curatissimi anche i dettagli, come la presenza del simbolo sulla fronte. Insomma, decisamente un ottimo lavoro, che risalta per molti motivi, tutti fortunatamente positivi.

Tsunade è uno dei tre ninja leggendari del Villaggio della Foglia, specializzata nelle arti mediche. La sua storia viene lungamente raccontata nel corso della serie, con risvolti spesso drammatici. Riassumere la sua vita non è lo scopo di questa notizia, ma è chiaro che se siete dei fan di Naruto dovreste conoscerla molto bene.