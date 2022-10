Morto Andrii "Nizrok" Korzinkin combattendo per l'Ucraina, era uno sviluppatore di 4A Games

Andrii "Nizrok" Korzinkin, animatore che aveva lavorato alla serie Metro per 4A Games, è morto combattendo in Ucraina contro gli invasori russi. A darne notizia è stato il suo amico Leonid Stepanov di Remedy Entertainment, che ha raccontato brevemente l'accaduto su Twitter.

"Andrii "Nizrok" Korzinkin (@korzinkin_3d) è morto nel corso di una missione, combattendo per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. Era un animatore di talento, una persona incredibile e un vero eroe. Riposa in pace, amico mio. Mancherai a tutti."

Stepanov ha anche citato l'ultimo tweet di Korzinkin, risalente al 9 gennaio 2021, in cui possiamo vedere una bella animazione ispirata da Tekken. In post successivo, ha anche pubblicato un video che mostra alcuni dei lavori di Korzinkin:

Metro Exodus - Animation Reel from Andrii Korzinkin on Vimeo.

Sempre Stepanov ha raccontato un po' del suo amico, un uomo pieno di passioni: "Andrii amava il lavoro di Cory Barlog. Fu impressionato dalla qualità della regia e della cinematograficità di God of War. Apprezzava anche il percorso professionale di Cory Barlog, che era un animatore all'inizio della sua carriera.

Per questo motivo, oltre a migliorare come animatore, Andrii stava sviluppando altre abilità che sono necessarie nello sviluppo di videogiochi (design e programmazione). Un giorno voleva creare il progetto dei suoi sogni. Sfortunatamente non è più possibile."