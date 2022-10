The Outer Worlds: nuova versione classificata per PC, Xbox Series X e S e PS5

L'ente di classificazione dei videogiochi di Taiwan ha classificato The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition per PC, PS5 e Xbox Series X e S. Si tratta probabilmente di una nuova versione del gioco di ruolo action di Obsidian Entertainment, di cui però non si sa ancora nulla.

Possiamo ipotizzare che sarà un'edizione completa, ossia che comprenderà il gioco base più tutti i contenuti extra pubblicati nel corso degli anni. Probabilmente avrà dei miglioramenti grafici di qualche tipo, per sfruttare la potenza delle nuove console. Difficile dire se sarà ritoccato anche nelle meccaniche di gioco. Naturalmente è giusto specificare che queste ultime sono speculazioni nostre, visto che non c'è ancora niente di ufficiale.

The Outer Worlds è stato pubblicato per PC, PS4 e Xbox One nell'ottobre del 2019, quindi su Nintendo Switch a giugno 2020. Molti lo hanno accolto come il Fallout: New Vegas 2 che Bethesda non ha mai fatto sviluppare a Obsidian e, nonostante alcuni limiti, è piaciuto molto ai giocatori tanto da vendere milioni di copie.

Nel 2020 e nel 2021 l'esperienza è stata espansa con due grossi DLC: Peril on Gorgon e Murder on Eridanos, sostanzialmente due storie autonome per un totale di una decina d'ore di gameplay extra.

Nel frattempo Obsidian ha annunciato lo sviluppo di The Outer Worlds 2, cui sta lavorando un team di quasi cento persone e che uscirà in esclusiva su console Xbox e PC, oltre che su Game pass.