Forever Skies: nuovo trailer annuncia l'arrivo della demo su Steam

Il team di sviluppo Far From Home ha lanciato su Steam la demo di Forever Skies, in occasione dello Steam Next Fest, annunciandola con un nuovo trailer e con la pubblicazione di un filmato che mostra i primi venti minuti di gioco.

Forever Skies è un survival postapocalittico, che permette ai giocatori di esplorare un pianeta ecologicamente devastato a bordo di un'aeronave hi-tech personalizzabile. La demo consente di provare oltre 45 minuti di gameplay. La potete scaricare dalla pagina ufficiale del gioco su Steam.

Vediamo anche il video di gameplay:

Leggiamo altri dettagli inerenti la demo:

La demo è progettata per offrire ai giocatori un assaggio delle meccaniche di gioco iniziali, un'infarinatura sul sistema di sopravvivenza e, naturalmente, la possibilità di librarsi in volo a bordo di un'aeronave ed esplorare una parte del mondo distrutta da un disastro ecologico.

Inizia esplorando le fatiscenti torri che svettano oltre la nube tossica dove il genere umano ha stabilito la sua ultima dimora prima del crollo. Prendi confidenza con le tecniche di sopravvivenza raccogliendo risorse e migliorando gli interni della tua aeronave per assicurarti di non morire di fame, di sete o a causa dell'infezione virale ancor prima di decollare. Dopodiché, occupati di riequipaggiarla e prepararla al volo mentre scopri i primi indizi sui tragici avvenimenti che hanno condannato la ciurma impegnata in una missione prima di te. Sarà quindi il momento di decollare verso l'orizzonte per trovare soluzioni che migliorino ulteriormente l'aeronave, in modo da poter volare oltre la nube tossica che soffoca la Terra.

La demo farà inoltre trasparire i primi dettagli sul virus e sulle dinamiche dell'infezione. Il nostro pianeta è alla mercé di agenti patogeni nocivi che fin da subito ti metteranno in pericolo, anche di morte. Dovrai trovare delle cure o rimedi eseguendo ricerche ed esperimenti se non vorrai subire la stessa sorte che è toccata alla ciurma che ti ha preceduto. Man mano che avanzerai nel gioco, l'abilità di alterare geneticamente questi virus aprirà le porte alla creazione di potenti immunoprofilassi. Così facendo, potrai quindi esplorare aree precedentemente inaccessibili, affrontare minacce di natura sconosciuta e, di conseguenza, aumentare le tue probabilità di sopravvivenza.

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Forever Skies.