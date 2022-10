No More Heroes: la serie potrebbe ricevere un quarto episodio, stando a Suda51

No More Heroes 4 potrebbe diventare realtà, nel caso ci sia richiesta da parte dei fan del franchise. A dirlo in un'intervista con GNN è stato Goichi Suda, in arte Suda51, il capo di Grasshopper Manufacture, che ha comunque ribadito come No More Heroes 3 sia di fatto l'ultimo capitolo della serie, almeno allo stato attuale.

"No More Heroes 3 è l'ultima battaglia di Travis," ha spiegato Suda51, per poi aggiungere: "Nessuno può dire che cosa potrebbe accadere da qui a dieci anni, nemmeno io. Nel caso ci fosse una grossa richiesta dai fan, Travis potrebbe tornare. Proprio com'è tornato Tom Cruise nei panni di Maverick."

Nella stessa intervista, Suda ha anche dichiarato che gli piacerebbe una raccolta con i tre capitoli principali della saga (quindi niente Travis Strikes Again: No More Heroes), ma ha dichiarato che la decisione in merito spetta all'editore e non a lui.

Per quanto abbia avuto un certo richiamo, la serie No More Heroes è rimasta ad appannaggio di una ristretta cerchia di persone. No More Heroes 3 è in arrivo su PC e console l'11 ottobre 2022, dopo un periodo di esclusività per Nintendo Switch.