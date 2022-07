No More Heroes 3: data d'uscita Europea annunciata, è diversa da quella USA

Marvelous Europe ha annunciato che la data d'uscita europea, quindi anche italiana, di No More Heroes 3 è diversa da quella USA: qui da noi uscirà il 14 ottobre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Windows PC su Microsoft Windows Store. La versione PC su Steam sarà disponibile a partire dall'11 ottobre 2022, in contemporanea dell'uscita internazionale.

Le versioni fisiche PS5 e Xbox di No More Heroes 3 costeranno 59,99€ e includeranno una copia del gioco, un'illustrazione dell'artista Yusuke Kozaki per la copertina, tre cartoline e un poster double face con il protagonista Travis e il suo fidato Demzamtiger.

Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di No More Heroes 3, in cui abbiamo scritto:

No More Heroes 3 può contare su di una storia divertente, personaggi assurdi, una direzione inappuntabile e combattimenti solidissimi: sotto questi aspetti il nuovo episodio della serie creata da Goichi Suda non delude le aspettative e anzi si pone sicuramente come il migliore del lotto, un concentrato di idee e citazioni che non mancherà di conquistare i fan del game designer giapponese. Al contempo, però, la promessa di un open world degno di questo nome viene a dir poco tradita e la struttura che ci si ritrova fra le mani a tratti è assolutamente carente per la sua pochezza, per quanto è incredibilmente datata e piena di problemi tecnici. Se interpretate queste sezioni esplorative come un dazio da pagare per poter accedere al resto dell'esperienza di No More Heroes 3, allora magari riuscirete a guardare quest'ultima opera di Suda51 con un pizzico di affetto in più.