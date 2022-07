Killzone: Guerrilla chiude i server per l'online di tre giochi nella serie

Guerrilla sta per staccare la spina all'online multiplayer per tre capitoli della serie Killzone, che dal mese prossimo non potranno più essere giocati in tale modalità: si tratta di Killzone: Mercenary, Killzone Shadow Fall e RIGS: Mechanised Combat League.

Ovviamente non cambierà nulla per quanto riguarda il single player di ogni titolo, che potrà essere ancora giocato senza problemi, ma il multiplayer online non funzionerà più per i tre titoli in questione, a partire dal 12 agosto 2022, data fissata per la disconnessione dei server.



Killzone Shadow Fall è stato uno dei giochi di lancio di PS4, rappresentando uno dei titoli più avanzati dell'epoca da parte di Guerrilla Games, nonché praticamente l'ultimo della serie prima del netto spostamento verso l'action game in terza persona con Horizon Zero Dawn da parte del team di PlayStation Studios.

Sempre del 2013 è anche Killzone: Mercenary, il capitolo sviluppato appositamente per PlayStation Vita, mentre RIGS: Mechanised Combat League è un gioco più recente per PS4, sviluppato per PlayStation VR e collegato sempre all'universo di Killzone, ma con una struttura che mischia le caratteristiche dell'FPS allo sport futuristico.

Nel frattempo, restiamo in attesa di possibili novità sul ritorno della serie Killzone, anche se non sembrano esserci molte aperture al riguardo da parte di Guerrilla, almeno per il momento. Dopo Horizon Forbidden West, il team sta lavorando allo spin-off per PlayStation VR, ovvero Horizon: Call of the Mountain.