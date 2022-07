Star Wars Jedi: Survivor: possibile data d'uscita emersa dal database di PlayStation

Star Wars Jedi: Survivor potrebbe uscire a marzo 2023. La data d'uscita è emersa dal database di PlayStation ed è stata riportata dal profilo Twitter PlayStation Game Size, noto proprio per l'individuazione di date d'uscita di giochi, aggiornamenti e DLC, nonché per le dimensioni di installazione dei giochi, il tutto accedendo al database di PlayStation.

Per Star Wars Jedi: Survivor si parla di "inizio marzo 2023 (forse fine febbraio)". L'indicazione non è precisissima, ma è in linea con le informazioni conosciute finora.

Star Wars Jedi: Survivor è il seguito ufficiale di Star Wars Jedi: Fallen Order, che risale al 2019. Dell'esistenza del gioco si parla da tempo grazie a varie fughe di notizie, ma la conferma definitiva è arrivata a inizio anno, quando Respawn Entertainment, lo studio di sviluppo, ne ha svelato l'esistenza ufficialmente.

A fine maggio è stato mostrato il primo teaser ufficiale. La finestra di uscita annunciata per l'occasione è il "2023". Il gioco racconterà fatti che si svolgono cinque anni dopo quelli del precedente episodio e avranno sempre come protagonista il Jedi Cal Kestis.