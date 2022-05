Star Wars Jedi: Survivor annunciato con un teaser trailer ufficiale su PC, PS5 e Xbox

Star Wars Jedi: Survivor è stato annunciato a sorpresa da Electronic Arts e Respawn Entertainment con un teaser trailer ufficiale, che vedete riportato in questa pagina: si tratta del nuovo capitolo della serie di action adventure basati su Star Wars, previsto arrivare nel 2023.

Seguito dell'ottimo Star Wars Jedi: Fallen Order, il gioco sembra seguire la storia iniziata con il capitolo precedente, visto che il protagonista sembra proprio essere ancora Cal Kestis, alle prese con una nuova e imponente minaccia al suo percorso di sopravvissuto dell'ordine dei Jedi. In base a quanto riferito da Respawn, la storia è ambientata 5 anni dopo gli eventi di Fallen Order, e presenta il protagonista di fronte a una nuova sfida ancora più complessa.

Guardando il trailer, oltre all'inseparabile compagno robot BD-1, emergono anche alcuni personaggi che sembrano avere notevole importanza all'interno della storia: quello che potrebbe essere il Grand Inquisitor e un altro personaggio ancora misterioso che compare all'interno di una sorta di vasca di contenimento, che sembra rappresentare un elemento chiave nel nuovo capitolo ma di cui non si sa ancora nulla di preciso.

Star Wars Jedi: Survivor è, come il precedente, un action adventure in terza persona ed è atteso per il 2023, non ci sono ancora dettagli più precisi sulla data di uscita né sulle piattaforme previste, ma il comunicato parla di piattaforme di nuova generazione dunque è alquanto probabile che si tratti di PC, PS5 e Xbox Series X|S.