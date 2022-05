Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn è l'espansione tie-in del film Il Dominio

Jurassic World Evolution 2 avrà presto una nuova espansione collegata al nuovo film Jurassic World: Il Dominio, intitolata Dominion Biosyn Expansion e prevista arrivare il 14 giugno 2022, aggiungendo una nuova Campagna alla dotazione base del gestionale di Frontier Development.

Dominion Biosyn Expansion è ovviamente basata su eventi, luoghi e personaggi del nuovo film, introducendo un nuovo cast che contiene anche Claire Dearing, il dottor Alan Grant e la dottoressa Ellie Sattler. L'espansione introduce anche le tecnologie, le strutture e le creature della Biosyn, portando ad alcune interessanti modifiche nella meccanica del gioco.

Con la Dominion Biosyn Expansion sarà possibile costruire nuove basi a partire dal nuovo Genetics Research Compound, che è una struttura inedita rispetto a quelle presenti in entrambi i capitoli della serie, oltre a ulteriori caratteristiche esclusive. Con i nuovi contenuti arriva anche il nuovo scenario "What If" che segue la Teoria del Caos, con la possibilità di spostare le operazioni in Sierra Nevada.

Oltre a skin per dinosauri già esistenti, come quelle del Dilophosaurus e del Parasaurolophus, c'è anche una variante piumata per il Tyrannosaurus Rex. Inoltre, arriveranno anche creature nuove come Therizinosaurus e Pyroraptor, anche questi piumati, e le varianti Dreadnoughtus e Gigantosaurus.

Oltre a questo, ci sarà spazio anche per ulteriori variazioni alle meccaniche del gioco, oltre a una storia tutta nuova da portare avanti. Nel frattempo, Jurassic World Evolution 2 è arrivato nel catalogo di Xbox Game Pass, mentre per quanto riguarda il film Jurassic World: Il Dominio è stato pubblicato il secondo trailer ufficiale in italiano.