Mario Strikers: leak indica quanti personaggi aggiuntivi arriveranno dopo il lancio

Mario Strikers: Battle League Football avrà dei personaggi aggiuntivi in arrivo dopo il lancio del gioco, anche attraverso aggiunte gratuite previste da Nintendo, ma un leak ottenuto attraverso datamining sembra indicare già quanti personaggi aggiuntivi siano previsti.

Come riferito dall'utente twitter Wipeoutjack7, attraverso un'operazione di datamining non meglio spiegata, probabilmente legata ai file disponibili per il nuovo test online, sono stati trovati almeno 10 personaggi da aggiungere al roster iniziale di base, rappresentando dunque un'indicazione effettiva di quanto si espanderà il cast di calciatori.



I personaggi in questione non sono identificati per nome ma solo da un numero come placeholder, dunque non sappiamo di chi si tratti, ma possiamo avere idea della quantità di personaggi previsti, ovvero 10 oltre al set iniziale. Nintendo ha già confermato l'arrivo di contenuti gratuiti aggiuntivi post-lancio per Mario Strikers: Battle League Football, dunque non resta che vedere come si evolverà il roster di calciatori tratti dal mondo di Mario e di possibilità ce ne sono veramente tante.

