Mario Strikers: Battle League Football First Kick: data e ora per il test online dell'esclusiva Switch

Nintendo ha annunciato le date e gli orari del First Kick di Mario Strikers: Battle League Football, un modo folcloristico per chiamare le fasi beta del gioco, in cui gli utenti potranno accedere e provare il nuovo titolo calcistico di Mario e soci.

Sabato 4 giugno 05:00-06:00 CEST

Sabato 4 giugno 13:00-14:00 CEST

Sabato 4 giugno 21:00-22:00 CEST

Domenica 5 giugno 5:00-06:00 CEST

Domenica 5 giugno 13:00-14:00 CEST

Si tratta di qualcosa di simile a quanto già fatto con Arms e Splatoon 2 e serve sia ai giocatori per provare in anticipo Mario Strikers: Battle League Football, sia a Nintendo per mettere sotto torchio i server di gioco con delle prove su strada.

Proprio in questi minuti abbiamo pubblicato un ricco provato di Mario Strikers: Battle League Football.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Mario Strikers: Battle League Football:

"Vai in gol dribblando, passando la palla ai compagni e sfruttando contrasti, strumenti e devastanti tiri speciali. Se avvisti una sfera sul campo, acchiappala e caricala mentre gli avversari sono distratti per scatenare un ipertiro, un tiro speciale che ti permette di segnare due gol invece di uno!

Personalizza la tua squadra come preferisci assegnando equipaggiamento che modifica non solo l'aspetto dei giocatori, ma anche statistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi.

Fino a otto giocatori, quattro per squadra, possono sfidarsi sulla stessa console Nintendo Switch. Oltre alle partite singole, il gioco online includerà la modalità Club Striker, che consente a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare la classifica mondiale."

L'uscita di Mario Strikers: Battle League Football è stata fissata al 10 giugno 2022, in esclusiva su Nintendo Switch.