Hellblade 2: un video mostra i segreti del gigante, dalla demo dei The Game Awards

Senua's Saga: Hellblade 2 torna a mostrarsi in un breve video che illustra il making of di una sequenza vista anche nella demo gameplay mostrata ai The Game Awards 2021, ovvero quella del gigante che si staglia contro Senua, scoprendo i segreti della sua costruzione.

In pratica, si tratta in ogni caso di un personaggio costruito attraverso il motion capture, a quanto pare: è stato utilizzato un attore per simulare i movimenti e le espressioni del gigante e i dati sono stati poi modificati in fase di costruzione poligonale e rendering in modo da cambiare le proporzioni.



In questo modo, come riferiscono i Ninja Theory, viene fuori un personaggio "grande, ma credibile", essendo di fatto un essere umano scannerizzato in 3D e reso gigantesco. Il video completo della sequenza si trova all'interno del video gameplay mostrato in occasione dei The Game Awards 2021, che ha mostrato la grande maestria nell'uso di Unreal Engine 5 da parte di Ninja Theory.

Purtroppo, anche in questo caso non emergono ulteriori informazioni né nuovi materiali su Hellblade 2, che potrebbe però tornare a mostrarsi in occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022, la presentazione estiva di Microsoft che dovrebbe contenere una bella quantità di informazioni e annunci.