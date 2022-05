PS Plus: alcuni giochi PS1 ora girano a 60 Hz grazie a una patch, ma il risultato lascia a desiderare

Sony PlayStation ha pubblicato delle patch per alcuni dei classici PS1 inclusi con l'abbonamento PlayStation Plus Premium / Deluxe per PS5 e PS4 con l'obiettivo di alzare artificialmente la frequenza di alcuni giochi con formato PAL da 50 a 60 Hz. A quanto pare però il risultato non è dei più soddisfacenti, dato che l'upgrade provoca degli artefatti visivi particolarmente fastidiosi.

Come spiegato con un Tweet da Windy Corner TV, la patch pubblicata da Sony esegue un upscaling della frequenza di aggiornamento di alcuni giochi PS1 in formato PAL portando la frequenza di aggiornamento a 60hz con la tecnica del "blending frames".

Se da una parte questa soluzione migliora la fluidità del framerate dall'altra porta con sé degli svantaggi non indifferenti. Come possiamo vedere negli scatti qui sotto questa tecnica infatti causa un effetto ghosting particolarmente vistoso e fastidioso.

Giusto oggi Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi, in cui la redazione di tech enthusiast afferma di non essere completamente soddisfatta dall'emulazione dei classici PS1, PSP e PS2 su PS5 e PS4. Magari questa patch non sarà la migliore delle soluzioni, ma non è escluso che in futuro Sony non pubblichi ulteriori aggiornamenti con l'obiettivo di migliorare l'emulazione dei classici delle console PlayStation.