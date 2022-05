Cyberpunk 2077 avrà solo un'espansione, CD Projekt potrebbe averlo confermato indirettamente

Il CEO di CD Projekt RED, Adam Kiciński, sembrerebbe aver confermato indirettamente che Cyberpunk 2077 riceverà un'unica espansione, laddove in precedenza si era parlato di "espansioni", al plurale, dunque più di una.

Durante un Q&A con gli investitori il CEO della compagnia polacca ha parlato di come i i giochi futuri verranno realizzati con l'ausilio dell'Unreal Engine, con cui gli sviluppatori tra l'altro stanno facendo ottimi progressi con il nuovo The Witcher, mentre l'ultimo progetto realizzato con il motore grafico proprietario Red Engine sarà l'"espansione" di Cyberpunk 2077, al singolare.

"L'espansione di Cyberpunk sarà l'ultimo progetto basato sul Red Engine", ha detto Kiciński. "Ogni altro progetto sarà realizzato con l'Unreal".

Cyberpunk 2077

Questa dichiarazione sembrerebbe confermare dunque che l'espansione di Cyberpunk 2077 già annunciata, e di cui recentemente sono apparsi in rete i primi dettagli grazie a un leak, sarà la prima e l'ultima. Segno che forse lo studio ha deciso di tagliare i piani per qualsiasi altro DLC pianificato precedentemente, come già temevano i fan della serie da tempo.

Cyberpunk 2077 è stato un gioco estremamente travagliato e il grosso degli sforzi degli sviluppatori dopo il lancio sono stati dedicati per sistemare gli innumerevoli bug e problemi di performance, nonché per realizzare le versioni PS5 e Xbox Series X|S, rallentando dunque i lavori per le espansioni. Di conseguenza non è escluso che CD Projekt abbia deciso di realizzare una sola espansione, accantonando i piani per ulteriori DLC per concentrarsi sui progetti futuri con l'Unreal Engine 5, tra cui il nuovo The Witcher.