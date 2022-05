Cyberpunk 2077: la prima espansione appare online, tramite un leak delle linee di dialogo

Sono apparsi online dei file che conterrebbero delle linee di dialogo legate alla prima espansione di Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt RED. Le informazioni sono state visionate da VGC e secondo quanto indicato è stata svelata l'intera trama del DLC.

L'espansione di Cyberpunk 2077 dovrebbe seguire un personaggio noto come Songbird. Quest'ultimo è presente nel gioco anche come modello 3D, che potete vedere qui sotto nell'immagine. I file non sono completi, ma pare che includa sette missioni principali. Ci saranno poi missioni dei fixer, storie del mondo di gioco e vari incontri.

Il nuovo personaggio, Songbird, di Cyberpunk 2077

L'espansione dovrebbe avere luogo nella Combat Zone nella regione Pacifica, che non è presente nel gioco base, ma è stata mostrata nel libro The World of Cyberpunk 2077. I giocatori visiteranno anche la Sports Dome, l'arena inaccessibile del gioco principale.

Pare che vi siano pochissimi dialoghi legati a Johnny Silverhand (il personaggio di Keanu Reeves), che pare venga più volte bloccato da altri personaggi, come Songbird. Inoltre, alcuni dialoghi nella fase finale del gioco principale sono stati cambiati in modo minore, per fare in modo che gli eventi del DLC siano citati in modo credibile. Ovviamente, si tratta di un leak, quindi è possibile che le informazioni siano scorrette o che vengano modificate priam dell'uscita.

Se vi piace Cyberpunk 2077, ecco anche un video fan made in Unreal Engine 5 immagina un seguito con grafica next-gen.