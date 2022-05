PS Plus è amato dai giocatori, Sony svela i risultati di un indagine sul servizio

Sony ha da poco condiviso un nuovo report finanziario dedicato a PlayStation. Tra le varie informazioni condivise, è possibile anche leggere che secondo un'indagine, la maggior parte dei giocatori è soddisfatta di PS Plus.

Precisamente, si afferma che il 72% dei giocatori che hanno preso parte all'indagine hanno affermato di essere soddisfatti con un punteggio compreso tra otto e dieci (su un massimo di dieci). Un notevole 33% dei giocatori ha dato a PS Plus il voto massimo, categorizzato come "Estremamente soddisfatto".

Come potete vedere qui sotto, Sony afferma che il 36% dei giocatori si iscrive per giocare online, mentre il 30% lo fa per i giochi gratis mensili. Il 21% desidera sfruttare gli sconti esclusivi, mentre un 13% vuole accedere alla memoria di archiviazione in cloud dedicata ai dati di salvataggio.

Il report di PlayStation dedicato a PS Plus

A marzo 2022, inoltre, il 69% degli iscritti erano giocatori PS4, mentre il restante 31% erano giocatori PS5. Ovviamente la percentuale è soprattutto condizionata dal numero di PS5 in circolazione.

PS Plus ha visto inoltre un calo di iscritti nell'anno fiscale 2021, ma è arrivato dopo un anno di estremo successo, condizionato dal covid-19 (che ha costretto molte più persone a stare in casa) e da Fall Guys, che ha attirato tantissimi giocatori in qualità di esclusiva console.

In questi giorni i giocatori stanno criticando le più recenti novità del Plus, ma alcuni problemi si sono rivelati solo un "errore tecnico", come il caso del sovrapprezzo di Extra e Deluxe.