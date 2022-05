PS Plus Extra e Premium: il sovrapprezzo era solo un "errore tecnico", Sony rimborserà

Con un post su Twitter, Sony ha comunicato che il prezzo maggiorato per l'upgrade a PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe riscontrato da alcuni utenti asiatici si è trattato solo di un "errore tecnico" e che provvederà a rimborsare chiunque abbia dovuto pagare più del dovuto.

Come riportato nei giorni scorsi, alcuni utenti asiatici si sono trovati a pagare un prezzo notevolmente più alto per l'upgrade a nuovi tier Extra e Deluxe qualora il loro abbonamento a PS Plus fosse stato acquistato approfittando di un'offerta del PlayStation Store. In pratica avrebbero dovuto ripagare la differenza tra il prezzo standard e quello scontato.

Fortunatamente Sony ha annunciato su Twitter che si è trattato solo di un "errore tecnico" che ora è stato corretto. Il post recita:

"A causa di un errore tecnico, ai giocatori in Asia che hanno precedentemente acquistato un abbonamento a PlayStation Plus con uno sconto è stato addebitato in modo errato il prezzo dell'aggiornamento. Questo errore è stato corretto e i giocatori interessati riceveranno un credito. Vi ringraziamo per la vostra pazienza."

Insomma tutto bene quello che finisce bene, anche se la questione dell'"errore tecnico" ha sollevato alcuni dubbi all'interno della community. Se si trattava davvero di un problema di natura tecnica allora non si spiega l'email del servizio clienti di Sony che abbiamo riportato ieri sulle nostre pagine, dove vengono spiegati per filo e per segno i criteri con cui veniva calcolato il sovrapprezzo per l'upgrade e in cui non si parla in alcun modo di un "errore tecnico".

Ma in fin dei conti l'importante è che il problema, voluto o meno, sia stato risolto e che gli utenti colpiti siano stati rimborsati.