Nvidia GeForce Now: altri 10 giochi si aggiungono al catalogo, giocabili sul servizio

Nvidia GeForce Now espande ancora il suo catalogo con altri 10 giochi in arrivo, che potranno essere fruibili in streaming attraverso il servizio in questione su tutti i device che supportano la piattaforma di cloud gaming, inclusi Mac e smartphone.

Vediamo dunque quali sono i 10 giochi che verranno aggiunti da oggi al catalogo di Nvidia GeForce Now:

Crossfire: Legion (Nuova release su Steam)

My Time at Sandrock (Nuova release su Steam e Epic Games Store)

Out There: Oceans of Time (Nuova release su Steam)

Raji: An Ancient Epic (Nuova release su Steam e Epic Games Store)

Roller Champions (Nuova release su Ubisoft Connect)

Soda Crisis (Nuova release su Steam)

Dinosaur Fossil Hunter (Epic Games Store)

The King of Fighters XV (Steam and Epic Games Store)

The Planet Crafter (Steam)

The Political Machine 2020 (Steam)

Gli utenti RTX 3080 potranno puntare a un'esperienza di gioco particolarmente avanzata grazie alla possibilità di giocare con una risoluzione fino a 4K e 60 FPS sia su PC che Mac. Per gli abbonati a questo servizio sarà possibile anche giocare in ultra-low latency, ovvero con una latenza estremamente ridotta, per sessioni di gioco di otto ore.

Abbiamo visto proprio qualche settimana fa come il catalogo di GeForce Now abbia ora più di 1.300 titoli, fruibili anche con il nuovo streaming 4K su PC e Mac.