GeForce Now: lanciato lo streaming 4K su PC e Mac e annunciati i nuovi giochi della settimana

Nvidia ha annunciato l'arrivo dello streaming 4K per gli abbonati a GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming. La nuova caratteristica, disponibile per la fascia RTX 3080, è disponibile su PC e Mac, utilizzando l'applicazione ufficiale di GeForce Now. Lanciato anche lo streaming a 120Hz sui dispositivi Android compatibili, compresi i Galaxy S22 e S22 Ultra di Samsung. Annunciati anche i nuovi giochi, sia della settimana, sia dell'intero mese. Questi ultimi sono solo una selezione di ciò che aspetta gli abbonati. Tra i vari titoli, spiccano tre giochi di Star Wars: Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars: Squadrons. Leggiamo l'elenco completo:

Bakery Simulator (nuovo lancio su Steam)

Oaken (nuovo lancio su Steam)

Dinosaur Fossil Hunter (nuovo lancio su Steam)

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store)

Trek to Yomi (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store)

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (nuovo lancio su Steam, 6 maggio)

Frozenheim (Steam)

Star Wars Battlefront II (Steam e Origin)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Steam e Origin)

Star Wars: Squadrons (Steam e Origin)

Giochi in arrivo su GeForce Now nel mese di maggio 2022: