Trek to Yomi: i voti della stampa internazionale non sono particolarmente entusiasmanti

In queste ore stanno uscendo le prime recensioni di Trek to Yomi, il che ci permette di fare una panoramica dei voti dati dalla stampa internazionale, che al momento sono generalmente positivi e in media sopra la sufficienza ma non particolarmente entusiasmanti per l'action a scorrimento a base di samurai di Flying Wild Hog.

Prima di dare uno sguardo ai giudizi della stampa estera, se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere prima la nostra recensione di Trek to Yomi firmata da Emanuele Gregori.

Di seguito i voti della stampa internazionale di Trek to Yomi:

Checkpoint Gaming - 90

Noisy Pixel - 90

COGconnected - 85

Gamers Heroes - 85

Player 2 - 83

NME - 80

Hardcore Gamer - 80

Shacknews - 80

Siliconera - 80

But Why Tho? - 75

Sector.sk - 75

AusGamers - 70

IGN - 70

Game Revolution - 70

Game Informer - 68

New Game Network - 68

Digital Trends - 60

EGM - 60

GameGrin - 60

GamesHub - 60

GameSpot - 50

Gamer.no - 50

Al momento Trek to Yomi su Metacritic ha totalizzato un metascore di 71. C'è da dire tuttavia che mancano ancora molte recensioni all'appello, che potrebbero modificare sensibilmente la media complessiva.

Come possiamo notare non mancano testate che hanno valutato positivamente l'action di Flying Wild Hog, in alcuni casi anche con voti molto alti, premiando il gioco per il suo setting e lo stile utilizzato, ispirato ai film sui samurai di Akira Kurosawa. Tuttavia molte altre recensioni parlano di un level design debole e un sistema di combattimento poco incisivo.

Dal canto nostro, nella recensione di Trek to Yomi vi spieghiamo che si tratta di "un buon gioco, anzi, è soprattutto una buona esperienza. Mischia con sapienza l'azione e la riflessione. Il combattimento e l'esplorazione. Peccato davvero per alcune ingenuità che lo rendono spesso poco user friendly e che sembrano derivare tutte più dall'inesperienza che dalla mancanza di tempo. Se siete amanti del folklore e della cultura giapponese avrete comunque di che cibarvi, seppur per il poco tempo della durata dell'esperienza."