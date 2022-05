The Day Before è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita ufficiale dell’MMO

Il publisher MyTona e lo studio Fntastic hanno rinviato la pubblicazione di The Day Before. Precedentemente previsto per il 21 giugno, ora la nuova data di uscita ufficiale dell'MMO survival open world è fissata al 1 marzo 2023.

La notizia arriva dalle pagine di IGN USA che ha condiviso un comunicato ufficiale degli sviluppatori, dove apprendiamo che la decisione di posticipare l'uscita del gioco è dovuta al passaggio dal motore grafico Unreal Engine 4 all'Unreal Engine 5.

"Milioni di persone hanno aggiunto The Day Before alla propria wishlist, rendendolo uno dei giochi più attesi al mondo", recita il comunicato del team di Fntastic.

"Comprendendo la grande responsabilità che dobbiamo affrontare, con enorme gratitudine nei nostri cuori, siamo lieti di annunciare che The Day Before sta passando all'Unreal Engine 5! Il passaggio a un motore open world più avanzato e adatto, renderà il gameplay di The Day Before ancor più fantastico. A tal proposito vi informiamo che la nuova data di uscita del gioco sarà il 1 marzo 2023".

The Day Before

The Day Before è un MMO di sopravvivenza open world con visuale in terza persona ambientato in un'America che deve fare i conti con una pandemia che ha trasformato le persone in infetti affamati di carne umana, mentre i sopravvissuti si uccidono a vicenda per cibo e armi. Il gioco è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S.