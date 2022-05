Spy x Family: il cosplay di Yor Forger di Larissa Rochefort ha un fascino letale

L'anime di Spy x Family sta riscuotendo grande successo nonostante siano andati in onda solo pochi episodi, segno che la bizzarra famiglia improvvisata ideata da Tatsuya Endō sta facendo breccia nel cuore del pubblico. Cavalcando l'onda, Larissa Rochefort ha pensato bene di calarsi nei panni di un sicario, proponendo un cosplay di Yor Forger davvero ben riuscito.

Spy x Family ha come protagonista Twilight, una delle migliori spie al mondo, che suo malgrado è costretto per il suo prossimo incarico a creare una famiglia fittizia, una copertura necessaria per avvicinarsi al suo prossimo obiettivo. Deciderà dunque di adottare Anya, un'orfana di cinque anni, e sposare Yor, una donna affascinante ma introversa. Ma a sua insaputa la prima è una telepate pasticciona, mentre la seconda è un sicario estremamente abile e a sangue freddo. A differenza di Anya, i due coniugi non conoscono le identità segrete l'uno dell'altro, il che darà vita a un mix di azione e comicità davvero ben riuscito. La prima stagione dell'anime di Spy x Family è iniziata da alcune settimane ed è disponibile in Italia su Crunchyroll.

Larissa Rochefort è apparsa più volte nella nostra rubrica grazie a dei cosplay di ottima qualità e anche questa volta ha colpito nel segno. Per la sua interpretazione si è calata nei panni da sicario di Yor Forger, caratterizzato dall'elegante abito da sera nera, con costume e parrucca praticamente identici all'originale, e senza tralasciare la cura nei dettagli come i due punteruoli d'oro usati dal personaggio per eliminare le sue vittime.

Se siete in cerca di altri cosplay, vi suggeriamo quello di Marin da My Dress-Up Darling firmato osusisan nella versione Shizuku-tan. Citiamo anche il cosplay di Ningguang da Genshin Impact firmato da KisaragiAsh e il cosplay di Poison Ivy, una delle nemesi di Batman, realizzato da Enot.