Batman: il cosplay di Poison Ivy firmato Enot ammalia con lo sguardo

Poison Ivy è indubbiamente una dei villain più affascinanti dell'universo di Batman e oggi prende vita nel cosplay di Enot, modella conosciuta anche come mightyracoon sui social, che propone un'interpretazione davvero convincente.

Poison Ivy è apparsa per la prima volta nei fumetti nel lontano 1966. Le origini del villain, come tanti altri personaggi, sono state modificate più e più volte nel tempo. Tuttavia dopo la Crisi delle Terre Infinite le origini del personaggio sono state delineate in maniera quasi permanente: Pamela Lillian Isley è una biochimica che a causa di una mutazione ha ottenuto abilità sovrumane e il controllo completo sulla su qualsiasi forma di vita vegetale. Grazie ai nuovi poteri decide di diventare una ecoterrorista e ben presto si afferma come una delle nemesi più pericolose di Batman, anche se nel tempo talvolta l'abbiamo vista assumere anche i panni da eroina o da antieroina, dunque non parliamo di un personaggio del tutto negativo.

Il cosplay di Enot è semplice ma ha tutti i dettagli al posto giusto, dalla folta chioma rossa al costume fatto di foglie e rose, che mette l'accento sul fascino e l'avvenenza del personaggio, risultando quindi molto fedele alla Poison Ivy dei fumetti.

