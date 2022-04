Chainsaw Man: il cosplay di Makima di Bloodraven ha un fascino diabolico

Chainsaw Man è uno dei manga di maggior successo degli ultimi anni e nel corso del 2022 debutterà la prima stagione dell'anime realizzata da Studio Mappa. Per ingannare l'attesa ammiriamo il cosplay di Makima firmato Bloodraven che ha interpretato in maniera magistrale l'enigmatica cacciatrice di diavoli.

In un mondo dove i demoni prendono forma dalle paure delle persone, Makima è un ufficiale di un reparto di pubblica sicurezza speciale che dà la caccia ai diavoli. Se sulle prime si propone come un'alleata di Denji, il protagonista, ben presto si intuisce il carattere freddo, calcolatore e manipolatrice di Makima, che usa senza scrupoli il suo potere di controllare le menti e fare il lavaggio del cervello alle persone per raggiungere i suoi scopi.

Bloodraven in tal senso ha realizzato un cosplay praticamente impeccabile come al solito, rappresentando perfettamente il fascino ma anche il lato oscuro di Makima, anche grazie a un costume, pose e giochi di luce negli scatti qui sotto particolarmente azzeccati.

Se siete alla ricerca di altri cosplay, vi raccomandiamo alcuni dei più recenti pubblicati sulle nostre pagine, tra cui quello di Yor Forger da Spy x Family firmato nekoneko_jx, il cosplay di Asuna in versione Titania da Sword Art Online di Kau Toriumi, il cosplay di Bunny Bulma da Dragon Ball di vestara_ivy e il cosplay di Jinx da Arcane realizzato da Shirogane-sama.