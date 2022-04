Arcane, il cosplay di Jinx da Shirogane-sama ci prende le misure

Jinx torna protagonista di un cosplay realizzato da Shirogane-sama: la modella russa conferma ancora una volta la propria passione per la serie animata Arcane, disponibile su Netflix.

La "mina vagante" di cui abbiamo parlato anche nella recensione di Arcane appare particolarmente affascinante nell'interpretazione di Shirogane, perfetta per costume, dettagli e makeup.

Chiaramente non è la prima volta che la modella realizza un cosplay dedicato a Jinx: lo ha già fatto in diverse occasioni negli ultimi mesi, anche con uno spettacolare video.

"Come vi ho già detto, per me è davvero una gioia poter interpretare Jinx perché si tratta di un personaggio in grado di esprimere un ampio spettro di emozioni", aveva scritto Shirogane in un precedente post su Instagram.