Arcane, il video cosplay di Jinx di Shirogane-sama è spettacolare a dir poco

Arcane continua a ispirare numerosi cosplay, come quello che Shirogane-sama ha deciso di dedicare all'affascinante personaggio di Jinx, la "mina vagante" di League of Legends.

Se avete visto Arcane (qui la recensione), saprete quanto sia bella la serie animata prodotta Riot Games e disponibile su Netflix: non è un mistero che tanti cosplayer l'abbiano presa come riferimento, e la giovane modella russa non fa eccezione.

In questo caso, però, Shirogane-sama non ha partecipato a un semplice set fotografico, bensì a un vero e proprio video musicale che si sviluppa nell'arco di un minuto sulle note di "Enemy" degli Imagine Dragons.

Il valore produttivo del filmato è sorprendente per fotografia, direzione e montaggio, e la qualità del cosplay realizzato per l'occasione da Shirogane è decisamente all'altezza delle aspettative: il risultato finale è ottimo.