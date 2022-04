Smaltite (si spera!) le calorie pasquali e le inevitabili incombenze festive, tornano i fine settimana tradizionali, che molti di noi dedicano al gaming, fra doverosi recuperi e nuove uscite da prendere d'assalto nelle ore libere a propria disposizione. Insomma, voi cosa giocherete questo weekend?

I giochi appena pubblicati non sono forse fra i più attesi dell'anno, ma non mancano alcuni titoli in grado di suscitare interesse; a partire da MotoGP 22, disponibile su PC e console da un paio di giorni, con la sua esperienza rigidamente simulativa, un modello di guida personalizzabile e la novità della modalità Nine Season 2009, a cui si aggiungono i corposi contenuti di sempre.

Se invece attendevate con ansia la versione PS5 di Chernobylite, finalmente ci siamo. Il survival horror con elementi RPG di The Farm 51 sfrutta la nuova console Sony per offrirci due diverse modalità grafiche: una a 4K e 30 fps con tanto di ray tracing, l'altra a 1080p ma con un frame rate a 60 fotogrammi al secondo.

Chi è alla ricerca di un nuovo roguelike indie può dare senz'altro un'occhiata a Revita (recensione): disponibile per PC e Nintendo Switch, il gioco è caratterizzato da una piacevolissima grafica in pixel art e da una colonna sonora coinvolgente, ma soprattutto introduce meccanismi inediti sul fronte della progressione, chiedendoci di sacrificare energia vitale in cambio di eventuali potenziamenti.

Revita, uno dei boss fight del gioco

Che altro? Dall'azione stealth di Winter Ember (recensione) alla follia sconsiderata di Postal 4 - No Regerts (recensione), dal classico Star Wars: The Force Unleashed al ritorno su Switch al debutto di Roguebook, sempre sulla console ibrida, passando per Lila's Sky Ark (recensione) e Ganryu 2 (recensione), in effetti la quantità non manca.

Ma magari considerate poco le produzioni più di nicchia e vorrete dedicare questi due giorni e mezzo al recupero di qualche tripla A che ancora grida vendetta nel vostro gargantuesco backlog. Dunque cosa giocherete questo weekend?