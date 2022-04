Chernobylite: trailer annuncia il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X e S e della Enhanced PC

The Farm 51 ha pubblicato un nuovo trailer di Chernobylite, per annunciare il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X e S, oltre che della Enhanced PC che comprende tutte le aggiunte degli ultimi mesi più le novità delle versioni di ultima generazione.

Come sottolineato dagli sviluppatori, chi già possiede il gioco su Xbox One e PS4, ha diritto a ricevere le versioni next-gen gratuitamente, naturalmente per la stessa famiglia di console. Anche l'aggiornamento della versione PC è completamente gratuito.

Nel video possiamo vedere alcune sequenze tratte dalla versione aggiornata del gioco, quindi con luci ed effetti atmosferici migliorati, riflessi più realistici, sistema d'illuminazione revisionato e molte altre feature che faranno sicuramente piacere agli appassionati di grafica.

Chernobylite è un GDR di sopravvivenza a tema horror fantascientifico sviluppato da The Farm 51. Riproposta nei minimi dettagli grazie a una fedele scansione 3D, la landa desolata della zona di alienazione di Chernobyl sarà lo scenario in cui vestirai i panni di Igor, un fisico ed ex-dipendente della centrale di Chernobyl che ritorna a Pripyat per indagare la misteriosa scomparsa della sua fidanzata, avvenuta 30 anni prima. Affronta una presenza militare ostile, stalker, creature soprannaturali e persino un ambiente inospitale e ostile mentre cerchi di scoprire la verità sul tuo passato.