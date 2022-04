Final Fantasy 14 + Final Fantasy 11: torna l'evento crossover, ecco le date

Square Enix ha deciso di riproporre l'evento crossover Final Fantasy 14 + Final Fantasy 11. The Maiden's Rhapsody inizierà il 28 aprile 2022 alle 10 del mattino italiano e continuerà fino al 18 maggio. In precedenza, l'evento si è tenuto nel 2015, 2017 e 2020, quindi è una tradizione di lunga data nell'universo di Final Fantasy 14.

Se non sapete di cosa si tratti, dovete sapere che The Maiden's Rhapsody è simile a molti altri eventi di Final Fantasy 14 in quanto è una celebrazione per lo più di basso profilo che coinvolge una breve questline con alcune ricompense. Quest'anno è possibile ottenere il vestito Amatsu, che può essere trasmigrato con qualsiasi set (in tutte le classi) per cambiare il vostro look.

Final Fantasy 14

Potete trovare la quest a Limsa Lominsa Upper Decks (X:11.6 Y:11.2), che è un luogo classico per molti altri eventi. Come promemoria, ricordiamo che Square Enix permette ai giocatori di ripetere gli eventi anche se li hanno già fatti in passato: basta parlare con il PNG Remumu e selezionare "replay".

Diteci, avete avuto modo di giocare in passato all'evento The Maiden's Rhapsody di Final Fantasy 14? O sarà la vostra prima volta?